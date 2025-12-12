Скидки
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Алексей Швед — о Единой лиге: раньше сильных иностранцев было больше

Разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед поделился мнением об уровне Единой лиги ВТБ и сравнил его с предыдущими сезонами. По словам спортсмена, состав команд и степень конкуренции за последние годы изменились, но интрига и высокий класс баскетболистов сохраняются.

— Что скажете об общем уровне лиги — он выше, ниже, чем в прежние годы?
— Раньше сильных иностранцев было больше. Впрочем, и сейчас их хватает. В каждой топ-команде есть несколько баскетболистов, которые могли бы играть в Евролиге. И как мы недавно поняли в проигранном матче с «Пармой», любая команда в чемпионате может преподнести сюрприз. В других клубах тоже тренируются, хотят выиграть, ставят задачи, и, если ты дашь слабину, тебя обыграют, — приводит слова Шведа «БИЗНЕС Online».

