Алексей Швед: никогда не поехал бы в Китай на такое долгое время

Разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед признался, что выступление в России было для него приоритетом, при этом он не исключал перехода и в другие чемпионаты. Также спортсмен вспомнил об опыте выступления в Китае, где с 2023 по 2024 год он представлял «Шаньси Лунгс».

— Играть в России для вас в любом случае было приоритетом?

— Конечно! Я столько лет здесь играю. А так был готов сыграть в любом чемпионате. Я всегда открыт к новому.

— Большинство игроков на вашем месте даже не подумали бы куда-то уезжать, рисковать.

— Во-первых, я люблю баскетбол. Во-вторых, путешествия. Так что всё сходится. Например, я никогда не поехал бы в Китай на такое долгое время, если бы не играл там. А так и поиграть успел, и посмотреть город, и попробовать кухню, и изучить местные порядки, — приводит слова Шведа «БИЗНЕС Online».

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»: