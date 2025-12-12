Игрок «Лейкерс» рассказал, как планировал поставить более $ 500 тыс. на «чёрное» в рулетке

Японский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура вспомнил о призовых, которые игроки калифорнийской команды получили за победу в первом в истории Кубке НБА. Спортсмен признался, что изначально собирался рискнуть всеми деньгами, поставив на игру в казино, но в последний момент передумал.

«Я купил машину. Хотя сначала я планировал поставить на «чёрное» в казино… В итоге я этого не сделал. Я испугался, не буду врать», — сказал Хатимура во время общения со СМИ.

«Лейкерс» завоевали первый в истории Кубок НБА в 2023 году. Игроки калифорнийского клуба тогда получили по $ 530 933. В нынешнем сезоне «озёрники» уступили «Сан-Антонио Спёрс» в 1/4 финала.

