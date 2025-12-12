Алексей Швед — Расселлу Уэстбруку: хочу эту куртку!

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед признался, что не следит за матчами в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но просматривает игровые обзоры. Также Алексей рассказал о недавней переписке с разыгрывающим «Сакраменто Кингз» Расселлом Уэстбруком.

— Следите за НБА?

— Нет, не смотрю, даже хайлайты, но общаюсь с некоторыми ребятами. Это Патрик Беверли, Расселл Уэстбрук…

— Вы же не играли в одной команде с Уэстбруком?

— Не играли. Мы сошлись на теме моды. Я в последний раз писал ему, когда вышла новая коллекция его бренда. У него прямо хорошие вещи по нормальным ценам. Сказал ему: «Хочу вот эту куртку!» Он попросил написать, когда я буду в следующий раз в Лос-Анджелесе, — приводит слова Шведа «БИЗНЕС Online».

