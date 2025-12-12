Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алексей Швед — Расселлу Уэстбруку: хочу эту куртку!

Алексей Швед — Расселлу Уэстбруку: хочу эту куртку!
Комментарии

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед признался, что не следит за матчами в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но просматривает игровые обзоры. Также Алексей рассказал о недавней переписке с разыгрывающим «Сакраменто Кингз» Расселлом Уэстбруком.

— Следите за НБА?
— Нет, не смотрю, даже хайлайты, но общаюсь с некоторыми ребятами. Это Патрик Беверли, Расселл Уэстбрук…

— Вы же не играли в одной команде с Уэстбруком?
— Не играли. Мы сошлись на теме моды. Я в последний раз писал ему, когда вышла новая коллекция его бренда. У него прямо хорошие вещи по нормальным ценам. Сказал ему: «Хочу вот эту куртку!» Он попросил написать, когда я буду в следующий раз в Лос-Анджелесе, — приводит слова Шведа «БИЗНЕС Online».

Сейчас читают:
Алексей Швед: никогда не поехал бы в Китай на такое долгое время

Расселл Уэстбрук зажёг победный луч в Сакраменто:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android