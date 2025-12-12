Скидки
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Баскетбол

Баскетбол — следующий вид спорта, куда вернут сборные России с флагом и гимном — источник

Баскетбол с большой вероятностью станет следующим видом спорта, куда вернут сборные России с флагом и гимном. Об этом информирует телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным источника, Международная федерация баскетбола (ФИБА) выступила в пользу данного решения. При этом подчёркивается, что окончательный ответ должен последовать со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК дал рекомендацию допустить юниоров из Российской Федерации до соревнований с национальной символикой. Очередное заседание состоится после Олимпийских игр 2026 года в Италии. На нём, как ожидается, примут позитивные решения, но уже для национальных команд на взрослом уровне, включая баскетбольные.

Достижения сборных России по баскетболу:

