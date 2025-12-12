Президент «Автодора» сделал заявление об отказе Терренса Эдвардса возвращаться в Россию

Президент «Автодора» Олег Родионов дал комментарий по поводу ситуации с Терренсом Эдвардсом. Недавно спортсмен вернулся на родину в США, после чего отказался возвращаться в Россию. Своё решение Эдвардс объяснил личными причинами и атакой дронов на Саратов. Американский защитник покинул команду в разгар сезона, что стало серьёзным ударом для клуба, который рассчитывал на него как на одного из ключевых игроков.

«Перед началом сезона мы подписали контракт с молодым и талантливым игроком Терренсом Эдвардсом, прекрасно понимая, что студенту потребуются время для адаптации в Европе и особое внимание тренера. Терренсу были предоставлены практически идеальные условия для дебюта — игровое время, а в связи с травмами и карт-бланшем в нападении он совершал более 15 бросков за игру. Главный тренер Миленко Богичевич очень много сделал для повышения тактической образованности Эдвардса, уделяя тому дополнительное время, помимо командных тренировок. На самом деле мало где бывают созданы более комфортные условия для молодого игрока.

По ходу сезона у Эдвардса начались проблемы с дисциплиной, опоздания на тренировки, командные мероприятия. В какой-то момент клуб был вынужден даже вынести официальное предупреждение игроку. После ноябрьского матча в Красноярске клуб купил Терренсу авиабилет в США и обратно для того, чтобы тот лично смог привезти жену с ребёнком в Саратов. И уже из США игрок поставил клуб перед фактом, что возвращаться он не собирается.

Особого смысла выяснять, в чём реальная причина таких действий игрока, я не вижу. Мы небогатый клуб, но финансовые обязательства перед игроками исполняем день в день. Никаких претензий клубу по ходу своего пребывания в Саратове Эдвардс не предъявлял. Оснований для одностороннего расторжения контракта не существует.

Каких-либо финансовых потерь в связи с демаршем игрока клуб пока не понёс, Терренс получил зарплату лишь за отработанное им время. Но Эдвардс нас сильно подвёл, в разгар сезона, когда идут ключевые матчи, оставив команду без основного игрока. Клуб вынужден выходить на рынок в поисках замены Эдвардсу, которая, вполне возможно, обойдётся дороже.

При этом стоимость самого Эдвардса на рынке за время нахождения в «Автодоре» заметно возросла. Это не просто вчерашний студент, а один из самых результативных игроков Единой лиги ВТБ с 16,3 очка за игру. Все варианты дальнейшего развития событий для клуба находятся на столе. Мы рассматриваем как вариант получения компенсации от стороны Эдвардса или его будущего клуба, так и взыскание понесённых потерь на поиск замены игроку через Баскетбольный арбитраж ФИБА», — приводит слова Родионова телеграм-канал «Перехват».

Эдвардс в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 16,3 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 2,1 передачи.

