Главная Баскетбол Новости

«Написал ему в ночи». В ЦСКА высказались о рекорде Амата М'Бая в Евролиге

«Написал ему в ночи». В ЦСКА высказались о рекорде Амата М'Бая в Евролиге
Комментарии

Медиадиректор и пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Евролиги между «Парижем» и «Жальгирисом». Игра проходила в упорной борьбе в столице Франции и завершилась в пользу гостей со счётом 108:105 (28:29, 20:27, 32:17, 28:32).

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
11 декабря 2025, четверг. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
105 : 108
Жальгирис
Каунас, Литва
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Докосси, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара, Хоммс
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Сирвидис, Улановас

«Один из самых интересных матчей европейского сезона. В нём было всё: скорость, результативность, интрига, постер-данки, сумасшедшие попадания и яркая концовка, которую ещё можно долго обсуждать с тренерской точки зрения. И рекорд карьеры нашего друга Амата М'Бая, который только в последней четверти набрал 17 очков — на одно больше предыдущего достижения за целый матч Евролиги. Написал ему в ночи слова поддержки. Любит, скучает. Мы – тоже», — написал Цынкевич в своём телеграм-канале.

Амат выступал за ЦСКА с 2023 по 2025 год. Сейчас он представляет «Париж».

