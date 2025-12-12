«Написал ему в ночи». В ЦСКА высказались о рекорде Амата М'Бая в Евролиге

Медиадиректор и пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Евролиги между «Парижем» и «Жальгирисом». Игра проходила в упорной борьбе в столице Франции и завершилась в пользу гостей со счётом 108:105 (28:29, 20:27, 32:17, 28:32).

«Один из самых интересных матчей европейского сезона. В нём было всё: скорость, результативность, интрига, постер-данки, сумасшедшие попадания и яркая концовка, которую ещё можно долго обсуждать с тренерской точки зрения. И рекорд карьеры нашего друга Амата М'Бая, который только в последней четверти набрал 17 очков — на одно больше предыдущего достижения за целый матч Евролиги. Написал ему в ночи слова поддержки. Любит, скучает. Мы – тоже», — написал Цынкевич в своём телеграм-канале.

Амат выступал за ЦСКА с 2023 по 2025 год. Сейчас он представляет «Париж».

Материалы по теме «Жальгирис» вырвал победу в матче Евролиги с «Парижем»

Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»: