Андрей Кириленко прояснил позицию ФИБА по допуску российских игроков к ОИ-2028

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подтвердил, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) будет готова оказать поддержку российским спортсменам в вопросе их участия в Олимпийских играх 2028 года. По его словам, окончательное решение будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета (МОК). Кириленко является членом Центрального бюро ФИБА.

«На данный момент дальнейшие шаги будут зависеть от позиции МОК. Могу сказать, что ФИБА подтверждает готовность поддержать спортсменов в вопросе возможного пути к Олимпиаде-2028», — приводит слова Кириленко телеграм-канал «Mash на спорте».

Достижения сборных России по баскетболу: