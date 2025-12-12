Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри высказался о своей травме
Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу своей травмы квадрицепса и рассказал о процессе восстановления.
Спортсмен получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (100:104). У баскетболиста диагностирован ушиб четырёхглавой мышцы бедра.
НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
100 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 21, Ричард - 18, Подзиемски - 14, Карри - 14, Пост - 12, Грин - 12, Муди - 9, Пэйтон II, Хилд, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шеппард - 31, Шенгюн - 16, Смит II - 15, Холидей - 14, Томпсон - 10, Капела - 6, Тэйт - 5, Дэвисон - 4, Окоги - 3, Адамс, Исон, Кроуфорд, Грин
«Это был ушиб в сочетании с растяжением мышцы. Самое сложное — вернуть полный диапазон движений, что мне удалось лишь три—четыре дня назад. Сейчас главное — терпеть боль и постепенно укреплять мышцы», — сказал Стефен Карри во время общения со СМИ.
Карри спародировал Леброна на гольфе:
