Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри высказался о своей травме

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу своей травмы квадрицепса и рассказал о процессе восстановления.

Спортсмен получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (100:104). У баскетболиста диагностирован ушиб четырёхглавой мышцы бедра.

«Это был ушиб в сочетании с растяжением мышцы. Самое сложное — вернуть полный диапазон движений, что мне удалось лишь три—четыре дня назад. Сейчас главное — терпеть боль и постепенно укреплять мышцы», — сказал Стефен Карри во время общения со СМИ.

