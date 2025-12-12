Скидки
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм высказался о предстоящем матче Basket Cup с «Уралмашем»

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм поделился ожиданиями от предстоящего матча внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup с «Уралмашем». Игра состоится завтра, 13 декабря, в Казани. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
— Маркус, скажи, пожалуйста, как твоё настроение в преддверии домашнего матча на новом для УНИКСа международном турнире?
— Чувствую себя отлично. Считаю, что готов к игре. Уверен, будет весело. Мы выйдем на площадку и зарядимся классной атмосферой. Думаю, это приведёт нас к победе.

— Насколько для УНИКСа принципиален соперник?
— Мы уже обыгрывали «Уралмаш» в этом сезоне. Главное, хорошо подготовиться и оставаться сконцентрированными.

— Считаешь эту встречу группового этапа важной или решающими будут заключительные матчи?
— На мой взгляд, каждая игра важна. Если хотим достичь чемпионства, мы должны относиться к любому матчу максимально серьёзно, — приводит слова Бингэма пресс-служба УНИКСа.

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

