Центровой УНИКСа Маркус Бингэм высказался о предстоящем матче Basket Cup с «Уралмашем»

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм поделился ожиданиями от предстоящего матча внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup с «Уралмашем». Игра состоится завтра, 13 декабря, в Казани. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.
— Маркус, скажи, пожалуйста, как твоё настроение в преддверии домашнего матча на новом для УНИКСа международном турнире?
— Чувствую себя отлично. Считаю, что готов к игре. Уверен, будет весело. Мы выйдем на площадку и зарядимся классной атмосферой. Думаю, это приведёт нас к победе.
— Насколько для УНИКСа принципиален соперник?
— Мы уже обыгрывали «Уралмаш» в этом сезоне. Главное, хорошо подготовиться и оставаться сконцентрированными.
— Считаешь эту встречу группового этапа важной или решающими будут заключительные матчи?
— На мой взгляд, каждая игра важна. Если хотим достичь чемпионства, мы должны относиться к любому матчу максимально серьёзно, — приводит слова Бингэма пресс-служба УНИКСа.
