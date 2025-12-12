«Должны относиться как к финалу». Секулич — о матче с «Енисеем»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Было очень болезненное поражение для нас в Красноярске. Но сейчас обстоятельства другие. У нас другой состав, мы играем дома. Не будем думать о той игре, постараемся сосредоточиться на том, что хотим сделать лучше, чем в предыдущем матче.

Знать, как защищаться, как выполнить план на игру на площадке. Мы должны относиться к этой встрече как к финалу. Следующая игра самая важная», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.