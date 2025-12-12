«Должны относиться как к финалу». Секулич — о матче с «Енисеем»
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Было очень болезненное поражение для нас в Красноярске. Но сейчас обстоятельства другие. У нас другой состав, мы играем дома. Не будем думать о той игре, постараемся сосредоточиться на том, что хотим сделать лучше, чем в предыдущем матче.
Знать, как защищаться, как выполнить план на игру на площадке. Мы должны относиться к этой встрече как к финалу. Следующая игра самая важная», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.
Сейчас читают:
Комментарии
- 12 декабря 2025
-
18:08
-
17:46
-
17:33
-
16:57
-
16:39
-
16:04
-
15:26
-
15:09
-
14:47
-
14:31
-
14:05
-
13:13
-
13:03
-
12:34
-
12:00
-
11:58
-
11:40
-
11:01
-
10:42
-
10:30
-
09:53
-
09:30
-
09:22
-
08:40
-
08:31
-
08:21
-
08:15
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
01:30
-
01:10
-
01:05
-
00:36
-
00:31