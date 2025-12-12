Скидки
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Невеста Касаткина всё ещё ждёт получения французской визы — адвокат

Невеста Касаткина всё ещё ждёт получения французской визы — адвокат
Фредерик Бело, являющийся адвокатом российского баскетболиста Даниила Касаткина, сообщил, что невеста спортсмена Анна по-прежнему ожидает новую французскую визу, чтобы получить шанс увидеться со спортсменом.

«Да, она всё ещё ждёт», — приводит слова Мело «РИА Новости».

29 октября 2025 года Апелляционный суд Парижа санкционировал экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина в США. Касаткина задержали 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль по международному ордеру, направленному США через Интерпол.

Как сообщалось ранее, указ об экстрадиции российского спортсмена в США пока не подписан.

