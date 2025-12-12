Скидки
Баскетбол Новости

Беленицкий — о предстоящем матче с «Уралмашем»: нам следует быть сконцентрированными

Беленицкий — о предстоящем матче с «Уралмашем»: нам следует быть сконцентрированными
Комментарии

23-летний лёгкий форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий в преддверии домашнего старта команды в WINLINE Basket Cup рассказал о важности каждого матча на групповом этапе и поделился ожиданиями о предстоящей игре с «Уралмашем». Игра состоится завтра, 13 декабря, в Казани. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Михаил, насколько принципиален для УНИКСа матч против «Уралмаша»?
— Каждый матч в этом турнире для нас максимально принципиальный. На групповом этапе мы проведем всего шесть игр. Поэтому любое поражение может значительно повлиять на положение команд в турнирной таблице.

— Чего ожидаешь от предстоящей встречи?
— Думаю, нас ждет тяжелый матч. «Уралмаш» хорошо укомплектован, вернулись в строй их травмированные игроки. Сейчас они показывают совершенно другой баскетбол, что доказывает их последняя встреча с «Зенитом». В субботу нам следует быть сконцентрированными и играть с самоотдачей.

— Считаешь эту игру ключевой или решающими будут заключительные матчи группового этапа?
— Повторюсь, каждая игра в этом турнире — на вес золота. По этой причине ко всем матчам подходим с одинаковым настроем — выиграть. В субботу состоится первый домашний матч для УНИКСа в WINLINE Basket Cup. Хочется показать нашим болельщикам максимально красивую, а главное — победную игру, — приводит слова Беленицкого пресс-служба УНИКСа.

