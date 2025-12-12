НБА обновила рейтинг кандидатов на звание MVP в сезоне-2025/2026. Йокич снова первый

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 12 декабря:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);

3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»);

4. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);

5. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»);

6. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);

7. Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»);

8. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»);

9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);

10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).

Йокич является трёхкратным обладателем награды, но в сезоне-2024/2025 уступил её Гилджес-Александеру.