НБА обновила рейтинг кандидатов на звание MVP в сезоне-2025/2026. Йокич снова первый

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.
Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 12 декабря:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»);
4. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);
5. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»);
6. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);
7. Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»);
8. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»);
9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);
10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).
Йокич является трёхкратным обладателем награды, но в сезоне-2024/2025 уступил её Гилджес-Александеру.