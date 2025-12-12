ФИБА не будет рассматривать допуск российских молодёжных команд до февраля 2026 года

Международная федерация баскетбола (ФИБА) не планирует рассматривать вариант с допуском российских сборных до середины февраля.

«Обращаем ваше внимание, что на своём недавнем заседании 5 декабря центральный совет ФИБА принял решение сохранить текущий статус России и Беларуси до заседания исполнительного комитета ФИБА, которое запланировано на середину февраля 2026 года.

Поэтому в случае появления каких-либо обновлений мы сообщим о них в это время», — цитирует пресс-службу ФИБА ТАСС.

Ранее МОК дал рекомендацию допустить юниоров из Российской Федерации до соревнований с национальной символикой. Очередное заседание состоится после Олимпийских игр 2026 года в Италии. На нём, как ожидается, примут позитивные решения, но уже для национальных команд на взрослом уровне, включая баскетбольные.