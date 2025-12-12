Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ФИБА не будет рассматривать допуск российских молодёжных команд до февраля 2026 года

ФИБА не будет рассматривать допуск российских молодёжных команд до февраля 2026 года
Комментарии

Международная федерация баскетбола (ФИБА) не планирует рассматривать вариант с допуском российских сборных до середины февраля.

«Обращаем ваше внимание, что на своём недавнем заседании 5 декабря центральный совет ФИБА принял решение сохранить текущий статус России и Беларуси до заседания исполнительного комитета ФИБА, которое запланировано на середину февраля 2026 года.

Поэтому в случае появления каких-либо обновлений мы сообщим о них в это время», — цитирует пресс-службу ФИБА ТАСС.

Ранее МОК дал рекомендацию допустить юниоров из Российской Федерации до соревнований с национальной символикой. Очередное заседание состоится после Олимпийских игр 2026 года в Италии. На нём, как ожидается, примут позитивные решения, но уже для национальных команд на взрослом уровне, включая баскетбольные.

Сейчас читают:
МОК открыл дорогу российским юниорам. Что это меняет для нашего баскетбола?
МОК открыл дорогу российским юниорам. Что это меняет для нашего баскетбола?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android