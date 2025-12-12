ЦСКА разгромил «Самару» в Единой лиге

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и «Самара» из одноимённого города. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 113:60.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мело Тримбл, набравший 24 очка и отдавший три результативные передачи. 19 очков и два подбора на свой счёт записал Антониус Кливленд. 17 очков набрал Ливио Жан-Шарль.

В составе гостей отличился Андрей Саврасов, набравший 14 очков. Девять очков на счету Евгения Минченко.

ЦСКА одержал четвёртую победу в регулярном чемпионате кряду. «Самара» потерпела 14-е поражение в 14 встречах.