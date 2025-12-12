Скидки
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Самара», результат матча 12 декабря 2025, счёт 113:60, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА разгромил «Самару» в Единой лиге
Комментарии

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и «Самара» из одноимённого города. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 113:60.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
113 : 60
Самара
Самарская область
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Зайцев, Ключенков, Митрович
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Михайловский, Саврасов, Минченко, Походяев, М. Кулагин, Косяков, Чикарев, Чебуркин

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мело Тримбл, набравший 24 очка и отдавший три результативные передачи. 19 очков и два подбора на свой счёт записал Антониус Кливленд. 17 очков набрал Ливио Жан-Шарль.

В составе гостей отличился Андрей Саврасов, набравший 14 очков. Девять очков на счету Евгения Минченко.

ЦСКА одержал четвёртую победу в регулярном чемпионате кряду. «Самара» потерпела 14-е поражение в 14 встречах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
