Главная Баскетбол Новости

Дубай — Бавария, результат матча 12 декабря 2025, счёт 89:88, Евролига-2025/2026

«Бавария» проиграла шестой матч в Евролиге подряд, уступив «Дубаю»
Комментарии

В Дубае (ОАЭ) завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и мюнхенская «Бавария». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:88.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
89 : 88
Бавария
Мюнхен, Германия
Дубай: Дангубич, Абасс, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Шанлы, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Райан, Каменьяш
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Майк, Динвидди, Габриэль, Маккормак

В составе победителей самым результативным стал стал Андреас Обст, набравший 21 очко и совершивший три подбора. 15 очков, шесть подборов и три передачи на свой счёт записал Йоханнес Фойгтман.

Самым результативным игроком матча в составе «Дубая» стал Маккинли Райт, в его активе 22 очка, два подбора и семь передач.15 очков и семь подборов на свой счёт записал Авуду Абасс.

«Бавария» потерпела шестое паоржение подряд в Евролиге. «Дубай» одержал вторую победу в трёх последних встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
