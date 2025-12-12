«Бавария» проиграла шестой матч в Евролиге подряд, уступив «Дубаю»

В Дубае (ОАЭ) завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и мюнхенская «Бавария». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:88.

В составе победителей самым результативным стал стал Андреас Обст, набравший 21 очко и совершивший три подбора. 15 очков, шесть подборов и три передачи на свой счёт записал Йоханнес Фойгтман.

Самым результативным игроком матча в составе «Дубая» стал Маккинли Райт, в его активе 22 очка, два подбора и семь передач.15 очков и семь подборов на свой счёт записал Авуду Абасс.

«Бавария» потерпела шестое паоржение подряд в Евролиге. «Дубай» одержал вторую победу в трёх последних встречах.