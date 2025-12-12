Скидки
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Единая лига – 2025/2026: результаты на 12 декабря, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 12 декабря
Сегодня, 12 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. Предлагаем ознакомиться с результатами дня.

Единая лига ВТБ. Результаты 12 декабря:

ЦСКА — «Самара» — 113:60.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, одержавший 13 побед и потерпевший два поражения.

12 побед и два поражения на счету казанского УНИКСа, располагающегося сейчас на второй строчке. Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань», у команды 10 побед и четыре поражения.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
