Чемпионские мячи «Лейкерс» эпохи Брайанта и О’Нила проданы за рекордные $ 508 тыс.

На аукционе Sotheby's Winter Sports Classic были проданы исторические артефакты эпохи первой династии «Лос-Анджелес Лейкерс». Мяч, которым команда Коби Брайанта и Шакила О’Нила завершила финальную серию и выиграла чемпионский титул в 2000 году, был продан за рекордные $ 508 тыс. Об этом сообщает издание ABC7.

Этот мяч, подписанный по меньшей мере дюжиной игроков того состава, включая Брайанта и О’Нила, знаменует их первую совместную победу и первый титул для «Лейкерс» с 1988 года. Подлинность всех подписей и самого артефакта подтверждена сертификатами компаний MeiGray, Sports Investors Authentication и Professional Sports Authenticator.

Второй мяч, с которым команда оформила чемпионство в финале 2001 года (второй титул в трёхгодичном цикле), ушёл с молотка за $ 317 500. Он также подписан Коби Брайантом и другими игроками.

Новая цена в $ 508 тыс. почти в пять раз превысила предыдущий рекорд для чемпионского мяча НБА, установленный в июле 2025 года мячом «Оклахомы-Сити Тандер» ($ 107 950).

На этом же аукционе были проданы другие уникальные лоты:

Пара игровых кроссовок Air Ship Майкла Джордана с его дебютного сезона — $ 698 500.

Полный набор из шести чемпионских колец «Чикаго Буллз» — $ 406 400.

Подписанная майка Сёхэя Отани — $ 330 200.

Рубашка Рори Макилроя, в которой он выиграл US Open 2011 года, установила рекорд стоимости для его меморабилий — $ 146 050.