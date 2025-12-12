«Фенербахче» одержал шестую подряд победу в Евролиге, обыграв «Монако»

В Монако завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и турецкий «Фенербахче». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 92:86.

В составе победителей самым результативным стал Тэйлен Хортон-Такер, набравший 24 очка и совершивший четыре подбора. 15 очков и семь подборов на свой счёт записал Кем Берч.

В составе «Монако» 18 очков, три подбора и три передачи в активе Майка Джеймса. Так же 18 очков и два подбора на счету Альфа Диалло.

«Монако» потерпел первое поражение в последних четырёх встречах в Евролиге. «Фенербахче» одержал шестую победу подряд.