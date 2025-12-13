Скидки
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Баскетбол Новости

Виртус — Хапоэль Тель-Авив, результат матча 12 декабря 2025, счёт 74:79, Евролига-2025/2026

«Хапоэль» обыграл «Виртус» в Евролиге
Комментарии

В Болонье, Италия, завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Виртус» и «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 79:74.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
74 : 79
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф, Акеле
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат

В составе победителей дабл-дабл оформил Дэниел Отуру, набравший 21 очко и совершивший 10 подборов. 22 очка и шесть подборов на свой счёт записал Элайджа Брайант.

В составе итальянской команды 21 очко на свой счёт записал Мэтт Морган. 11 очков и три подбора в активе Деррика Олстона.

Итальянский «Виртус» потерпел второе поражение в последних трёх встречах в Евролиге. «Хапоэль» одержал вторую победу подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
