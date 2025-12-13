«Хапоэль» обыграл «Виртус» в Евролиге

В Болонье, Италия, завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Виртус» и «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 79:74.

В составе победителей дабл-дабл оформил Дэниел Отуру, набравший 21 очко и совершивший 10 подборов. 22 очка и шесть подборов на свой счёт записал Элайджа Брайант.

В составе итальянской команды 21 очко на свой счёт записал Мэтт Морган. 11 очков и три подбора в активе Деррика Олстона.

Итальянский «Виртус» потерпел второе поражение в последних трёх встречах в Евролиге. «Хапоэль» одержал вторую победу подряд.