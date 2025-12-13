Скидки
Барселона — Олимпиакос, результат матча 12 декабря 2025, счет 98:85, Евролига-2025/2026

28 очков Клайберна помогли «Барселоне» обыграть «Олимпиакос» в Евролиге
В Барселоне, Испания, завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и греческий «Олимпиакос». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:85.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
98 : 85
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Ларенцакис, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье

В составе победителей самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 28 очков и совершивший три подбора. 24 очка, пять подборов и три передачи на счету Кевина Пантера.

В составе «Олимпиакоса» 22 очка и пять подборов на свой счёт записал Александар Везенков. 19 очков и три подбора в активе Тайлера Дорси.

«Барселона» одержала третью победу в Евролиге подряд. «Олимпиакос» потерпел второе кряду поражение.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
