28 очков Клайберна помогли «Барселоне» обыграть «Олимпиакос» в Евролиге

В Барселоне, Испания, завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и греческий «Олимпиакос». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:85.

В составе победителей самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 28 очков и совершивший три подбора. 24 очка, пять подборов и три передачи на счету Кевина Пантера.

В составе «Олимпиакоса» 22 очка и пять подборов на свой счёт записал Александар Везенков. 19 очков и три подбора в активе Тайлера Дорси.

«Барселона» одержала третью победу в Евролиге подряд. «Олимпиакос» потерпел второе кряду поражение.