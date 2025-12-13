«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги

В Белграде, Сербия, завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Партизан» и «Црвена Звезда». Встреча завершилась победой «Партизана» со счётом 79:76.

В составе победителей самым результативным стал Дуэйн Вашингтон, набравший 25 очков и отдавший две результативные передачи. Дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов на свой счёт записал Исаак Бонга.

В составе «Црвены Звезды» 20 очков и семь подборов на счету Джордана Нворы. 20 очков и два подбора в активе Джареда Батлера.

«Партизан» одержал вторую победу в Евролиге подряд. «Црвена Звезда» потерпела второе кряду поражение.