Главная Баскетбол Новости

Партизан — Црвена Звезда, результат матча 12 декабря 2025, счёт 79:76, Евролига-2025/2026

«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Комментарии

В Белграде, Сербия, завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Партизан» и «Црвена Звезда». Встреча завершилась победой «Партизана» со счётом 79:76.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
79 : 76
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Партизан: Милтон, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Неделькович, Батлер, Давидовац, Калинич, Изунду, Pavlovic, Мотеюнас, Нвора, Оджелей

В составе победителей самым результативным стал Дуэйн Вашингтон, набравший 25 очков и отдавший две результативные передачи. Дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов на свой счёт записал Исаак Бонга.

В составе «Црвены Звезды» 20 очков и семь подборов на счету Джордана Нворы. 20 очков и два подбора в активе Джареда Батлера.

«Партизан» одержал вторую победу в Евролиге подряд. «Црвена Звезда» потерпела второе кряду поражение.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
