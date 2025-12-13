В пятницу, 12 декабря, в Евролиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики могли посмотреть пять матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Евролига. Результаты матчей 12 декабря:

«Дубай» — «Бавария» — 89:88;

«Монако» — «Фенербахче» — 86:92;

«Виртус» — «Хапоэль» Тель-Авив — 74:79;

«Партизан» — «Црвена Звезда» — 79:76;

«Барселона» — «Олимпиакос» — 98:85.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 11 побед и четыре поражения. На втором месте — «Барселона», у которой 10 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает «Валенсия» (10 побед и пять поражений).