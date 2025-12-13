Скидки
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Евролига: результаты матчей 12 декабря

Комментарии

В пятницу, 12 декабря, в Евролиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики могли посмотреть пять матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Евролига. Результаты матчей 12 декабря:

«Дубай» — «Бавария» — 89:88;
«Монако» — «Фенербахче» — 86:92;
«Виртус» — «Хапоэль» Тель-Авив — 74:79;
«Партизан» — «Црвена Звезда» — 79:76;
«Барселона» — «Олимпиакос» — 98:85.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 11 побед и четыре поражения. На втором месте — «Барселона», у которой 10 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает «Валенсия» (10 побед и пять поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
