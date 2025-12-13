Представлен статус россиянина Егора Дёмина перед матчем с «Далласом» — RotoWire

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Даллас Маверикс». Об этом информирует портал RotoWire.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 13 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Встреча состоится 13 декабря и начнётся в 4:30 по московскому времени. Ожидается, что матч с «Далласом» с первых минут, помимо Дёмина, начнут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Егор к данному моменту принял участие в 21 матче нынешнего сезона НБА, где в среднем набирал 8,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,7 передачи.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: