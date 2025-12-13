Экс-игрок ЦСКА Алекса Аврамович выбыл из строя из-за перелома ребра — источник

Бывший игрок ЦСКА Алекса Аврамович получил травму. Спортсмен пропустил последний матч «Дубая» в регулярном чемпионате Евролиги с «Баварией» (89:88). Как информирует телеграм-канал «Okko Баскет», у Аврамовича диагностирован перелом ребра. Сообщается, что Алекса будет вынужден пропустить несколько недель.

В нынешнем сезоне Евролиги Аврамович к настоящему моменту принял участие в четырёх матчах, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал три результативные передачи.

«Дубай» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе семь побед и восемь поражений.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: