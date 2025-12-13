Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Как встреча с ребёнком». Бывший тренер Дёмина в США высказался о россиянине

«Как встреча с ребёнком». Бывший тренер Дёмина в США высказался о россиянине
Комментарии

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU)* Кевин Янг рассказал о встрече с бывшим игроком команды Егором Дёминым, который сейчас выступает в НБА за «Бруклин Нетс».

«Было здорово увидеть Егора. Он пришёл на нашу тренировку, а после игры сводил нескольких сотрудников на ужин. Это было как встреча с ребёнком, который вернулся домой. Он замечательный парень и сохранил сильную связь с BYU*. Было классно видеть его у паркета на матче — он был с нами весь вечер», — сказал Янг в интервью пресс-службе команды.

По словам тренера, Дёмин также побывал в раздевалке команды после игры: «Он наслаждался каждым моментом. Знаю, что он скучает по Прово [город в Юте, США]. Несмотря на отличную ситуацию в НБА, он действительно ценит время, которое провёл здесь. У нас был особенный прошлый сезон, такое сложно повторить».

BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

Сейчас читают:
МОК открыл дорогу российским юниорам. Что это меняет для нашего баскетбола?
МОК открыл дорогу российским юниорам. Что это меняет для нашего баскетбола?

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android