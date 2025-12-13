«Как встреча с ребёнком». Бывший тренер Дёмина в США высказался о россиянине

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU)* Кевин Янг рассказал о встрече с бывшим игроком команды Егором Дёминым, который сейчас выступает в НБА за «Бруклин Нетс».

«Было здорово увидеть Егора. Он пришёл на нашу тренировку, а после игры сводил нескольких сотрудников на ужин. Это было как встреча с ребёнком, который вернулся домой. Он замечательный парень и сохранил сильную связь с BYU*. Было классно видеть его у паркета на матче — он был с нами весь вечер», — сказал Янг в интервью пресс-службе команды.

По словам тренера, Дёмин также побывал в раздевалке команды после игры: «Он наслаждался каждым моментом. Знаю, что он скучает по Прово [город в Юте, США]. Несмотря на отличную ситуацию в НБА, он действительно ценит время, которое провёл здесь. У нас был особенный прошлый сезон, такое сложно повторить».

BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину: