Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол

«Это сумасшедший вопрос. Просто безумный». Егор Дёмин — пресс-службе «Бруклина»

«Это сумасшедший вопрос. Просто безумный». Егор Дёмин — пресс-службе «Бруклина»
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на шуточный вопрос о партнёрах по команде.

«С кем из одноклубников я бы выбрал оказаться на острове? Это сумасшедший вопрос. Просто безумный», — сказал Дёмин в интервью пресс-службе «Бруклина».

Форвард Джейлен Уилсон признался, что выбрал бы Ноа Клауни:

«Я не люблю лишний шум и суету. Ноа, пожалуй, самый технически подкованный парень из всех, кого я знаю. Если переложить это на навыки выживания, думаю, он смог бы развести огонь. Я могу ловить рыбу, он — добывать огонь, а там уже как-нибудь соорудим лодку или что-нибудь ещё».

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

Комментарии
