«Бруклин» проиграл «Далласу» в НБА. У Егора Дёмина — три очка, у Дэвиса — дабл-дабл

Завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча проходила на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) и закончилась победой хозяев со счётом 119:111.

13 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
119 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дэвис - 24, Маршалл - 17, Кристи - 15, Вашингтон - 13, Томпсон - 12, Пауэлл - 7, Харди, Нембард
Бруклин Нетс: Портер - 34, Вульф - 17, Клэкстон - 14, Мэнн - 12, Мартин - 11, Клауни - 11, Шарп - 6, Уильямс - 3, Дёмин - 3, Пауэлл, Уилсон, Траоре

В составе победителей самым результативным игроком стал американский центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 24 очков, 14 подборов и трёх передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Майкл Портер — 33 очка, четыре подбора и три передачи. Егор Дёмин набрал три очка, сделал один подбор и одну передачу.

«Даллас» в следующем матче сыграет гостевую встречу с «Ютой», а «Бруклин» примет «Милуоки».

Таблица НБА
Календарь НБА
