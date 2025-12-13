«Бруклин» проиграл «Далласу» в НБА. У Егора Дёмина — три очка, у Дэвиса — дабл-дабл

Завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча проходила на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) и закончилась победой хозяев со счётом 119:111.

В составе победителей самым результативным игроком стал американский центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 24 очков, 14 подборов и трёх передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Майкл Портер — 33 очка, четыре подбора и три передачи. Егор Дёмин набрал три очка, сделал один подбор и одну передачу.

«Даллас» в следующем матче сыграет гостевую встречу с «Ютой», а «Бруклин» примет «Милуоки».