39 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту» в НБА, у Гобера дабл-дабл

В ночь с 12 на 13 декабря мск на паркете арены «Чейз Центр» (Сан-Франциско, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости выиграли встречу со счётом 127:120.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри — на его счету 39 набранных очков, пять подборов и пять результативных передач.

У гостей самым эффективным был форвард Джулиус Рэндл — 27 очков, девять подборов и шесть ассистов. Центровой «Миннесоты» Руди Гобер оформил дабл-дабл из 24 очков, 14 подборов и одной передачи.