Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриорз — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 13 декабря 2025, счет 120:127, регулярного чемпионата НБА 2025-2026

39 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту» в НБА, у Гобера дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 12 на 13 декабря мск на паркете арены «Чейз Центр» (Сан-Франциско, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости выиграли встречу со счётом 127:120.

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 127
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 39, Пост - 16, Батлер - 15, Спенсер - 12, Муди - 11, Мелтон - 9, Джексон-Дэвис - 8, Хилд - 6, Подзиемски - 2, Сантос - 2, Пэйтон II, Куминга, Ричард, Карри
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Гобер - 24, Дивинченцо - 21, Рид - 18, Макдэниелс - 17, Шеннон - 9, Диллингэм - 6, Хиланд - 3, Кларк - 2, Инглс, Джузэнг, Миллер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри — на его счету 39 набранных очков, пять подборов и пять результативных передач.

У гостей самым эффективным был форвард Джулиус Рэндл — 27 очков, девять подборов и шесть ассистов. Центровой «Миннесоты» Руди Гобер оформил дабл-дабл из 24 очков, 14 подборов и одной передачи.

