Зенит — Енисей. Прямая трансляция
13:30 Мск
Баскетбол

НБА – 2025/2026: результаты на 13 декабря, календарь, таблица

НБА: результаты игр 13 декабря
Комментарии

В ночь на 13 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники лиги смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты НБА на 13 декабря:

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 126:129;
«Филадельфия Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» — 115:105;
«Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» — 142:115;
«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 126:130;
«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз» — 126:130;
«Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс» — 119:111;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 120:127.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Как встреча с ребёнком». Бывший тренер Дёмина в США высказался о россиянине
