НБА: результаты игр 13 декабря

В ночь на 13 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники лиги смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты НБА на 13 декабря:

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 126:129;

«Филадельфия Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» — 115:105;

«Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» — 142:115;

«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 126:130;

«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз» — 126:130;

«Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс» — 119:111;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 120:127.