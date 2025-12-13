Скидки
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 13 декабря

Единая лига: расписание матчей 13 декабря
В субботу, 13 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 13 декабря:

13:30 мск — «Зенит» — «Енисей».

После 14 матчей санкт-петербургский клуб, являющийся вице-чемпионом прошлого сезона и победителем регулярки, занимает четвёртое место — девять побед при пяти поражениях. Красноярцы располагаются на восьмом месте в зоне плей-офф, проведя 13 матчей — восемь побед и пять поражений. Возглавляет таблицу ЦСКА — 10 побед и пять поражений в 15 играх.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
