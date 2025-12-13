Скидки
Расписание матчей Winline Basket Cup – 2025/2026 на 13 декабря

В субботу, 13 декабря, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

WINLINE Basket Cup. Расписание на 13 декабря:

14:00 — УНИКС — «Уралмаш».

Казанцы и екатеринбуржцы являются представителями группы В и занимают третье и второе места соответственно. «Уралмаш» провёл в рамках турнира два матча, проиграв «Зениту» со счётом 63:92 и обыграв клуб «Игокеа» (91:86 ОТ). УНИКС пока единожды сыграл в Basket Cup, нанеся поражение «Зениту» — 91:72.

Календарь Basket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup сезона-2025/2026
