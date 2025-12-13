Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он тренер». Энтони Дэвис — о роли травмированного Кайри Ирвинга в «Далласе»

«Он тренер». Энтони Дэвис — о роли травмированного Кайри Ирвинга в «Далласе»
Комментарии

32-летний звёздный американский форвард Энтони Дэвис, выступающий за команду НБА «Даллас Маверикс», высказался о разыгрывающем защитнике клуба Кайри Ирвинге, пропускающем матчи из-за разрыва крестообразной связки.

«Мы действительно близки, мы действительно пытались стать товарищами по команде некоторое время, но это уже другая история, у нас нет на это времени…Теперь он мой тренер, и он постоянно пишет мне сообщения о том, что видит, когда мы на выезде, а здесь он разговаривает со мной на скамейке запасных…Он действительно помогает Райану [Нембарду] в качестве разыгрывающего защитника…

Мы полагаемся друг на друга, и я думаю, что он был большим сторонником того, чтобы все мы, игроки, продолжали становиться лучше… Нам всем это нравится. Мы все любим Кая и, очевидно, не можем дождаться, когда он вернётся к нам по-настоящему и пойдёт дальше», — приводит слова Дэвиса журналист Ноа Уэбер в социальной сети Х.

Материалы по теме
Дэвис и Флэгг преподали урок «Бруклину». Дёмин был совсем незаметен
Дэвис и Флэгг преподали урок «Бруклину». Дёмин был совсем незаметен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android