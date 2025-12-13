«Цыплят в нашей профессии считают по весне». Игрок «Зенита» Емченко — о матче с «Енисеем»

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Владислав Емченко высказался в преддверии матча с «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Друзья, выходные уже не за горами! Мы проведём матч с «Енисеем», так что будем рады вашей поддержке и на трибунах, и у телеэкранов. Мы привезли две победы с выезда, обыграли «Самару» в среду, в том числе благодаря тому, как вы болели за нас, а теперь сделаем всё возможное, чтобы продлить успешную серию… Можно заскочить к нам, а потом ещё почти весь день будет впереди! Начнём солнечные выходные с баскетбола!

Наша философия сейчас: самый важный матч — следующий. Так мы и движемся от игры к игре. Цыплят в нашей профессии считают по весне, а итоговый результат оценивать будем уже летом. А сейчас, как точно подметил наш главный тренер, важно не только побеждать, но и показывать при этом качественный, правильный баскетбол. Его и постараемся продемонстрировать вам завтра. Всем добра!» — написал Емченко в своём телеграм-канале.