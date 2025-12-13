Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Цыплят в нашей профессии считают по весне». Игрок «Зенита» Емченко — о матче с «Енисеем»

«Цыплят в нашей профессии считают по весне». Игрок «Зенита» Емченко — о матче с «Енисеем»
Комментарии

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Владислав Емченко высказался в преддверии матча с «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Друзья, выходные уже не за горами! Мы проведём матч с «Енисеем», так что будем рады вашей поддержке и на трибунах, и у телеэкранов. Мы привезли две победы с выезда, обыграли «Самару» в среду, в том числе благодаря тому, как вы болели за нас, а теперь сделаем всё возможное, чтобы продлить успешную серию… Можно заскочить к нам, а потом ещё почти весь день будет впереди! Начнём солнечные выходные с баскетбола!

Наша философия сейчас: самый важный матч — следующий. Так мы и движемся от игры к игре. Цыплят в нашей профессии считают по весне, а итоговый результат оценивать будем уже летом. А сейчас, как точно подметил наш главный тренер, важно не только побеждать, но и показывать при этом качественный, правильный баскетбол. Его и постараемся продемонстрировать вам завтра. Всем добра!» — написал Емченко в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Коротко о матче ЦСКА — «Самара»: избиение
Коротко о матче ЦСКА — «Самара»: избиение
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android