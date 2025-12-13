Скидки
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
13:30 Мск
Баскетбол

«Зенит» стал намного лучше». Тренер «Енисея» Арсич — о матче с санкт-петербуржцами

Комментарии

Главный тренер команды «Енисей» Йовича Арсич обсудил предстоящий матч Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Енисей
Красноярск
«Зенит» стал намного лучше после подписания новых игроков. Они абсолютные фавориты. Мы должны лучше играть в обороне и быть готовыми использовать моменты, если они не покажут свою лучшую игру», — приводит слов Арсича пресс-служба команды.

Встреча состоится сегодня, 13 декабря, в 13:30 по московскому времени.

После 14 матчей санкт-петербургский клуб, являющийся вице-чемпионом прошлого сезона и победителем регулярки, занимает четвёртое место — девять побед при пяти поражениях. Красноярцы располагаются на восьмом месте в зоне плей-офф, проведя 13 матчей — восемь побед и пять поражений.

