«Зенит» стал намного лучше». Тренер «Енисея» Арсич — о матче с санкт-петербуржцами

Главный тренер команды «Енисей» Йовича Арсич обсудил предстоящий матч Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Зенит» стал намного лучше после подписания новых игроков. Они абсолютные фавориты. Мы должны лучше играть в обороне и быть готовыми использовать моменты, если они не покажут свою лучшую игру», — приводит слов Арсича пресс-служба команды.
Встреча состоится сегодня, 13 декабря, в 13:30 по московскому времени.
После 14 матчей санкт-петербургский клуб, являющийся вице-чемпионом прошлого сезона и победителем регулярки, занимает четвёртое место — девять побед при пяти поражениях. Красноярцы располагаются на восьмом месте в зоне плей-офф, проведя 13 матчей — восемь побед и пять поражений.