«Не тот уровень, который нужен команде». Тренер «Бруклина» раскритиковал Егора Дёмина

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес раскритиковал 19-летнего российского защитника Егора Дёмина после поражения в матче с «Даллас Маверикс» (111:119).

«Он пытался исправить ошибки, стараясь любой ценой повлиять на игру. Но так дела не делаются. Мне нужно, чтобы он играл более собранно, с лучшей готовностью и физической мощью. Сейчас это не тот уровень, который нужен команде.

Ему нужно стать лучше. В противном случае его игровое время сократится и кто-то другой воспользуется этим шансом. Я знаю, что ему не всё равно; он всегда отвечал и умел дать отпор. Он может играть намного лучше того, что показал в этот раз», — приводит слова Фернандеса New York Post.

В матче с «Далласом» Егор за 18:10 набрал три очка (0/3 с игры, 1/4 трёхочковых), один подбор, одну передачу, два перехвата и две потери.