Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не тот уровень, который нужен команде». Тренер «Бруклина» раскритиковал Егора Дёмина

«Не тот уровень, который нужен команде». Тренер «Бруклина» раскритиковал Егора Дёмина
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес раскритиковал 19-летнего российского защитника Егора Дёмина после поражения в матче с «Даллас Маверикс» (111:119).

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
119 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дэвис - 24, Флэгг - 22, Маршалл - 17, Кристи - 15, Вашингтон - 13, Томпсон - 12, Уильямс - 9, Пауэлл - 7, Харди, Нембард, Мартин, Сиссе
Бруклин Нетс: Портер - 34, Вульф - 17, Клэкстон - 14, Мэнн - 12, Мартин - 11, Клауни - 11, Шарп - 6, Уильямс - 3, Дёмин - 3, Пауэлл, Уилсон, Траоре

«Он пытался исправить ошибки, стараясь любой ценой повлиять на игру. Но так дела не делаются. Мне нужно, чтобы он играл более собранно, с лучшей готовностью и физической мощью. Сейчас это не тот уровень, который нужен команде.

Ему нужно стать лучше. В противном случае его игровое время сократится и кто-то другой воспользуется этим шансом. Я знаю, что ему не всё равно; он всегда отвечал и умел дать отпор. Он может играть намного лучше того, что показал в этот раз», — приводит слова Фернандеса New York Post.

В матче с «Далласом» Егор за 18:10 набрал три очка (0/3 с игры, 1/4 трёхочковых), один подбор, одну передачу, два перехвата и две потери.

Материалы по теме
Дэвис и Флэгг преподали урок «Бруклину». Дёмин был совсем незаметен
Дэвис и Флэгг преподали урок «Бруклину». Дёмин был совсем незаметен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android