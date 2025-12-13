Французская федерация баскетбола отказала «Монако» в регистрации чемпиона НБА

Руководство Французской федерации баскетбола отказало команде «Монако» в регистрации новичка коллектива 34-летнего канадского защитника и чемпиона НБА Кори Джозефа, сообщили в издании Basket News.

По данным журналистов, руководство монегасков планирует опротестовать решение лиги, чтобы Джозеф был доступен для матчей в национальном чемпионате.

Ранее в прошлом месяце Евролига наложила на «Монако» трансферный запрет и штраф в размере € 300 тыс. за нарушение финансовых правил, отсутствие документации и отказ от сотрудничества, при этом запрет остаётся в силе до тех пор, пока все вопросы не будут решены.