«Сложная ситуация для молодёжи». Пистиолис — о развитии игроков после победы над «Самарой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о развитии молодых игроков армейцев после разгромной победы над «Самарой» со счётом 113:60.

«Все мои игроки усердно работают, и это сложная ситуация для молодёжи. У нас сильный состав, и молодым сложно получить игровое время. К счастью, в игре против «Самары» у меня появилась возможность дать им сыграть. Я сказал им, что хочу видеть напор и уверенность, чтобы ошибки в игре были результатом агрессии, а не страха», — приводит слова Пистиолиса «Матч ТВ».

После 15 матчей в сезоне-2025/2026 армейцы возглавляют турнирную таблицу, одержав 13 побед при двух поражениях.