«Сложная ситуация для молодёжи». Пистиолис — о развитии игроков после победы над «Самарой»
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о развитии молодых игроков армейцев после разгромной победы над «Самарой» со счётом 113:60.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
113 : 60
Самара
Самарская область
ЦСКА: Тримбл - 24, Кливленд - 19, Жан-Шарль - 17, Уэйр - 14, Руженцев - 9, Чадов - 6, Ухов - 5, Антонов - 5, Ганькевич - 4, Митрович - 4, Зайцев - 3, Ключенков - 3
Самара: Саврасов - 14, Минченко - 9, Михайловский - 7, Шейко - 5, Походяев - 5, М. Кулагин - 5, Чебуркин - 5, Косяков - 4, Кузнецов - 3, Пивцайкин - 3, Чеваренков, Чикарев
«Все мои игроки усердно работают, и это сложная ситуация для молодёжи. У нас сильный состав, и молодым сложно получить игровое время. К счастью, в игре против «Самары» у меня появилась возможность дать им сыграть. Я сказал им, что хочу видеть напор и уверенность, чтобы ошибки в игре были результатом агрессии, а не страха», — приводит слова Пистиолиса «Матч ТВ».
После 15 матчей в сезоне-2025/2026 армейцы возглавляют турнирную таблицу, одержав 13 побед при двух поражениях.
