Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сложная ситуация для молодёжи». Пистиолис — о развитии игроков после победы над «Самарой»

«Сложная ситуация для молодёжи». Пистиолис — о развитии игроков после победы над «Самарой»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о развитии молодых игроков армейцев после разгромной победы над «Самарой» со счётом 113:60.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
113 : 60
Самара
Самарская область
ЦСКА: Тримбл - 24, Кливленд - 19, Жан-Шарль - 17, Уэйр - 14, Руженцев - 9, Чадов - 6, Ухов - 5, Антонов - 5, Ганькевич - 4, Митрович - 4, Зайцев - 3, Ключенков - 3
Самара: Саврасов - 14, Минченко - 9, Михайловский - 7, Шейко - 5, Походяев - 5, М. Кулагин - 5, Чебуркин - 5, Косяков - 4, Кузнецов - 3, Пивцайкин - 3, Чеваренков, Чикарев

«Все мои игроки усердно работают, и это сложная ситуация для молодёжи. У нас сильный состав, и молодым сложно получить игровое время. К счастью, в игре против «Самары» у меня появилась возможность дать им сыграть. Я сказал им, что хочу видеть напор и уверенность, чтобы ошибки в игре были результатом агрессии, а не страха», — приводит слова Пистиолиса «Матч ТВ».

После 15 матчей в сезоне-2025/2026 армейцы возглавляют турнирную таблицу, одержав 13 побед при двух поражениях.

Материалы по теме
Коротко о матче ЦСКА — «Самара»: избиение
Коротко о матче ЦСКА — «Самара»: избиение
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android