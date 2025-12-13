Скидки
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
В Словении ответили, сыграет ли Дончич за сборную в квалификационных матчах в 2026-м

Комментарии

Президент Федерации баскетбола Словении Матей Эрявец рассказал о том, что 26-летний разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», сыграет за национальную сборную в квалификационных матчах к чемпионату мира в 2026 году.

«Конечно, Лука Дончич будет играть за Словению и в 2026 году, хотя крупных турниров не запланировано. Вы же его знаете. Лука сразу после жеребьёвки квалификационных групп позвонил мне и задал всего один вопрос:
«Эй, а в каких матчах я вообще могу сыграть?» — приводит слова Матея Эрьявца издание Ekipa.

Комментарии
