Главная Баскетбол Новости

Купер Флэгг рассказал, как роль разыгрывающего помогла ему в адаптации к НБА
18-летний американский баскетболист и первый номер драфта НБА Купер Флэгг, выступающий за команду «Даллас Маверикс», после победы над «Бруклин Нетс» (119:111) рассказал, как роль разыгрывающего защитника помогла ему.

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
119 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дэвис - 24, Флэгг - 22, Маршалл - 17, Кристи - 15, Вашингтон - 13, Томпсон - 12, Уильямс - 9, Пауэлл - 7, Харди, Нембард, Мартин, Сиссе
Бруклин Нетс: Портер - 34, Вульф - 17, Клэкстон - 14, Мэнн - 12, Мартин - 11, Клауни - 11, Шарп - 6, Уильямс - 3, Дёмин - 3, Пауэлл, Уилсон, Траоре

«Я думаю, что это определённо помогло мне вырасти, и я многому научился за этот короткий промежуток времени… Я думаю, что благодаря этому я просто чувствовал себя комфортно. Думаю, я многое узнал о том, что нужно для того, чтобы управлять командой в качестве разыгрывающего защитника. Думаю, для меня это было очень полезно», — приводит слова Флэгга журналист Ноа Уэбер в социальной сети Х.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

