Купер Флэгг рассказал, как роль разыгрывающего помогла ему в адаптации к НБА

18-летний американский баскетболист и первый номер драфта НБА Купер Флэгг, выступающий за команду «Даллас Маверикс», после победы над «Бруклин Нетс» (119:111) рассказал, как роль разыгрывающего защитника помогла ему.

«Я думаю, что это определённо помогло мне вырасти, и я многому научился за этот короткий промежуток времени… Я думаю, что благодаря этому я просто чувствовал себя комфортно. Думаю, я многое узнал о том, что нужно для того, чтобы управлять командой в качестве разыгрывающего защитника. Думаю, для меня это было очень полезно», — приводит слова Флэгга журналист Ноа Уэбер в социальной сети Х.