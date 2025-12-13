Скидки
Баскетбол

Стефен Карри обошёл Джордана и стал лидером по количеству игр с 35+ очками после 30 лет

Стефен Карри обошёл Джордана и стал лидером по количеству игр с 35+ очками после 30 лет
37-летний звёздный разыгрывающий защитник и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», установил историческое достижение в проигранном матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (120:127).

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 127
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 39, Пост - 16, Батлер - 15, Спенсер - 12, Муди - 11, Мелтон - 9, Джексон-Дэвис - 8, Хилд - 6, Подзиемски - 2, Сантос - 2, Пэйтон II, Куминга, Ричард, Карри
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Гобер - 24, Дивинченцо - 21, Рид - 18, Макдэниелс - 17, Шеннон - 9, Диллингэм - 6, Хиланд - 3, Кларк - 2, Инглс, Джузэнг, Миллер

Стефен в матче с «волками» набрал 39 очков и стал абсолютным лидером в истории североамериканской лиги по количеству встреч, которые он закончил с 35+ очками после 30 лет. Теперь на счету Карри 94 матча.

На втором месте располагается легендарный шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан — 93.

У другого четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») таких матчей после 30 лет 75.

