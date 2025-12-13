Стефен Карри обошёл Джордана и стал лидером по количеству игр с 35+ очками после 30 лет

37-летний звёздный разыгрывающий защитник и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», установил историческое достижение в проигранном матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (120:127).

Стефен в матче с «волками» набрал 39 очков и стал абсолютным лидером в истории североамериканской лиги по количеству встреч, которые он закончил с 35+ очками после 30 лет. Теперь на счету Карри 94 матча.

На втором месте располагается легендарный шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан — 93.

У другого четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») таких матчей после 30 лет 75.