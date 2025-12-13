Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — «Енисей», результат матча 13 декабря 2025, счет 105:81, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» с разницей в 24 очка победил «Енисей» в матче Единой лиги
Комментарии

В субботу, 13 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Зенит» принимал «Енисей». Хозяева площадки обыграли гостей из Красноярска со счётом 105:81 (31:30; 26:12; 23:18; 25:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 81
Енисей
Красноярск
Зенит: Рэндольф - 16, Емченко - 15, Фрейзер - 13, Димитриевич - 11, Мартюк - 10, Воронцевич - 10, Вонле - 8, Жбанов - 7, Шаманич - 7, Щербенев - 3, Узинский - 3, Карасёв - 2
Енисей: Тасич - 20, Артис - 19, Сонько - 12, Коулмэн - 7, Антипов - 6, Ведищев - 5, Рыжов - 4, Перевалов - 3, Долинин - 3, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин

В составе хозяев лучшим стал американский защитник Ливай Рэндольф — 16 очков, два подбора, четыре передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+18».

У гостей наибольшую эффективность продемонстрировал сербский форвард Данило Тасич — 20 очков, два подбора, три передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+23».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Цыплят в нашей профессии считают по весне». Игрок «Зенита» Емченко — о матче с «Енисеем»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android