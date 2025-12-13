«Зенит» с разницей в 24 очка победил «Енисей» в матче Единой лиги

В субботу, 13 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Зенит» принимал «Енисей». Хозяева площадки обыграли гостей из Красноярска со счётом 105:81 (31:30; 26:12; 23:18; 25:21).

В составе хозяев лучшим стал американский защитник Ливай Рэндольф — 16 очков, два подбора, четыре передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+18».

У гостей наибольшую эффективность продемонстрировал сербский форвард Данило Тасич — 20 очков, два подбора, три передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+23».