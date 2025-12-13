УНИКС победил «Уралмаш» в матче Basket Cup

В субботу, 13 декабря, в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся очередной матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором местный УНИКС принимал «Уралмаш». Казанцы со счётом 97:75 (28:18; 19:14; 27:15; 23:28) обыграли гостей из Екатеринбурга.

Лучшим игроком в составе казанцев стал американский центровой Маркус Бингэм. На его счету по итогам матча 20 очков, девять подборов, одна передача, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+29».

У гостей отличился российский разыгрывающий Тимофей Герасимов — 20 очков, два подбора, три передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+24».