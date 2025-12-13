Скидки
УНИКС — «Уралмаш», результат матча 13 декабря 2025, счет 97:75, WINLINE Basket Cup – 2025/2026

УНИКС победил «Уралмаш» в матче Basket Cup
В субботу, 13 декабря, в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся очередной матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором местный УНИКС принимал «Уралмаш». Казанцы со счётом 97:75 (28:18; 19:14; 27:15; 23:28) обыграли гостей из Екатеринбурга.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 75
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 18, Д. Кулагин - 16, Пьерр - 14, Лопатин - 14, Швед - 7, Беленицкий - 5, Захаров - 3, Абдулбасиров
Уралмаш: Герасимов - 20, Эллис - 16, Нэльсон - 12, Карданахишвили - 7, Нэвелс - 6, Даглас - 6, Пынько - 4, Петенев - 2, Далтон - 2, Писклов, Халдеев

Лучшим игроком в составе казанцев стал американский центровой Маркус Бингэм. На его счету по итогам матча 20 очков, девять подборов, одна передача, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+29».

У гостей отличился российский разыгрывающий Тимофей Герасимов — 20 очков, два подбора, три передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

Календарь Basket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup сезона-2025/2026
«Зенит» с разницей в 24 очка победил «Енисей» в матче Единой лиги
