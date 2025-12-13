Скидки
Главная Баскетбол Новости

WINLINE Basket Cup – 2025/2026: результаты на 13 декабря, календарь, таблица

Basket Cup: результаты на 13 декабря
Комментарии

В субботу, 13 декабря, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты Basket Cup 12 декабря:

УНИКС — «Уралмаш» — 97:75.

Для «Уралмаша» этот матч был третьим в рамках внутрисезонного турнира. Теперь на их счету одна победа и два поражения.

Казанцы провели второй матч, который стал для них также победным. Выигранная встреча с екатеринбуржцами позволяет УНИКСу возглавить группу В и опередить санкт-петербургский «Зенит», у которого в трёх матчах две победы и одно поражение.

Календарь Basket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup сезона-2025/2026
Гроза топов «Уралмаш» буксует на старте сезона. Что происходит с клубом в Единой лиге?
