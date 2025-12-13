Вембаньяма — о восстановлении после травмы: вернуться слишком рано было бы ошибкой

Звезда «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма дал интервью перед матчем с «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 14 декабря в 5:00 мск. Французский центровой, пропустивший из-за травмы 12 матчей, рассказал о своём восстановлении.

— Ваш тренер, Митч Джонсон, объяснил, что вы хотели вернуться очень рано. Как справились с этим периодом вместе с [медицинским] персоналом?

— Меня окружает лучший персонал в мире. Полностью доверяю им, они доверяют мне. Я доказал, что знаю своё тело, что мои отзывы надёжны. Но это правда, если бы решение зависело только от меня, вернулся бы раньше. Было разумнее подождать, выслушать их и поступить так, как они сказали. Не было никаких причин идти на неоправданный риск через два дня после травмы, даже если моя икра почти не болела и не доставляла дискомфорта. Просто нужно было довериться процессу.

— Вы возвращаетесь в полуфинале Кубка НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Имеет ли этот матч для вас особое значение?

— Ничего не меняется. Когда входишь в состав такой команды, как наша, которая начинает показывать лучшие результаты и выигрывать матчи, каждая встреча становится важной. Я несу ответственность перед своей командой: вернуться как можно скорее, но при этом быть в хорошей физической форме. Вернуться слишком рано было бы ошибкой. Так получилось, что возвращаюсь на этот матч в Лас-Вегасе, но на самом деле я стремился вернуться на каждый матч, — приводит слова Вембаньямы французское издание L'Équipe.