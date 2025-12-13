Результаты матчей Единой лиги 13 декабря

В субботу, 13 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 cостоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Единая лига. Результаты на 13 декабря:

«Зенит» — «Енисей» — 105:81.

По итогам субботних матчей «Зенит» обошёл «Енисей». Команда из Санкт-Петербурга занимает четвёртое место в турнирной таблице. У неё 10 побед и пять поражений в 15 матчах. Красноярский «Енисей» только на восьмой строчке. В его активе пять побед при девяти поражениях.

Первое место удерживает ЦСКА. Армейцы одержали 13 побед и потерпели два поражения. На втором месте казанский УНИКС. У него 12 побед при двух поражениях. Тройку лидеров замыкает «Локомотив-Кубань», у команды 10 побед и четыре поражения.