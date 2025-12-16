Скидки
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Фенербахче — Панатинаикос: прямая трансляция матча 16-го тура Евролиги по баскетболу 2025/2026 начнется в 20:45

Начало прямой видеотрансляции матча Евролиги по баскетболу «Фенербахче» — «Панатинаикос»
16 декабря в 20:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу сезона-2025/2026 между клубами «Фенербахче» (Турция) и «Панатинаикос» (Греция).

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
77 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, Биберович, Холл, Жагар, Колсон, Берч
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Толиопулос, Фарид, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
