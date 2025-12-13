Скидки
«Мы провели неплохой матч». Секулич дал комментарий после победы «Зенита» над «Енисеем»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич на послематчевой пресс-конференции дал комментарий по итогам игры Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». «Зенит» дома победил «Енисей» со счётом 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 81
Енисей
Красноярск
Зенит: Рэндольф - 16, Емченко - 15, Фрейзер - 13, Димитриевич - 11, Мартюк - 10, Воронцевич - 10, Вонле - 8, Жбанов - 7, Шаманич - 7, Щербенев - 3, Узинский - 3, Карасёв - 2
Енисей: Тасич - 20, Артис - 19, Сонько - 12, Коулмэн - 7, Антипов - 6, Ведищев - 5, Рыжов - 4, Перевалов - 3, Долинин - 3, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин

«Мы провели неплохой матч, хотя начало получилось для нас достаточно тяжёлым. Опаздывали при ротации, соперник нас наказывал за это. Но собрались и показали тот результат, которого ждали болельщики», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги.

В матче Единой лиги ВТБ «Зенит» взял реванш у «Енисея» за поражение в Красноярске, одержав уверенную победу. Команда Александра Секулича установила клубный рекорд сезона по трёхочковым броскам, реализовав 16 из 30 попыток с периметра (53,3%).

