«Мы провели неплохой матч». Секулич дал комментарий после победы «Зенита» над «Енисеем»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич на послематчевой пресс-конференции дал комментарий по итогам игры Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». «Зенит» дома победил «Енисей» со счётом 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21).

«Мы провели неплохой матч, хотя начало получилось для нас достаточно тяжёлым. Опаздывали при ротации, соперник нас наказывал за это. Но собрались и показали тот результат, которого ждали болельщики», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги.

В матче Единой лиги ВТБ «Зенит» взял реванш у «Енисея» за поражение в Красноярске, одержав уверенную победу. Команда Александра Секулича установила клубный рекорд сезона по трёхочковым броскам, реализовав 16 из 30 попыток с периметра (53,3%).