Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йовица Арсич — о проигрыше «Енисея» «Зениту»: невозможно защищаться против них

Йовица Арсич — о проигрыше «Енисея» «Зениту»: невозможно защищаться против них
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Игра прошла сегодня, 13 декабря, в Санкт-Петербурге. «Зенит» дома победил «Енисей» со счётом 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 81
Енисей
Красноярск
Зенит: Рэндольф - 16, Емченко - 15, Фрейзер - 13, Димитриевич - 11, Мартюк - 10, Воронцевич - 10, Вонле - 8, Жбанов - 7, Шаманич - 7, Щербенев - 3, Узинский - 3, Карасёв - 2
Енисей: Тасич - 20, Артис - 19, Сонько - 12, Коулмэн - 7, Антипов - 6, Ведищев - 5, Рыжов - 4, Перевалов - 3, Долинин - 3, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин

«Поздравляю соперника с победой. «Зенит» показал сегодня свои качества. Для того чтобы выиграть в Петербурге, надо 40 минут играть в очень качественный баскетбол. «Зенит» сейчас в полном составе, у команды огромный потенциал. Невозможно защищаться против них», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.

Для «Енисея» эта встреча стала худшей в чемпионате в защите. Впервые в сезоне их соперник набрал более 100 очков.

Материалы по теме
Реванш состоялся — «Зенит» поквитался с «Енисеем» за поражение в Единой лиге
Реванш состоялся — «Зенит» поквитался с «Енисеем» за поражение в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android