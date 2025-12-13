Йовица Арсич — о проигрыше «Енисея» «Зениту»: невозможно защищаться против них

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Игра прошла сегодня, 13 декабря, в Санкт-Петербурге. «Зенит» дома победил «Енисей» со счётом 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21).

«Поздравляю соперника с победой. «Зенит» показал сегодня свои качества. Для того чтобы выиграть в Петербурге, надо 40 минут играть в очень качественный баскетбол. «Зенит» сейчас в полном составе, у команды огромный потенциал. Невозможно защищаться против них», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.

Для «Енисея» эта встреча стала худшей в чемпионате в защите. Впервые в сезоне их соперник набрал более 100 очков.